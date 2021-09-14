"السياحة": أسعار مرافق الإيواء تخضع للعرض والطلب المبنيَّيْن على وضع السوق

أوضحت وزارة السياحة أمس الاثنين أن أسعار مرافق الإيواء كغيرها من أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تخضع للعرض والطلب المبنيَّيْن على وضع السوق.
وأشارت الوزارة إلى عدم صحة وجود توجُّه لتحديد أسعار الخدمات المقدَّمة من مرافق الإيواء.
أكدت أنها تتعامل كغيرها من المنتجات.. ولا صحة لتحديد أسعار الخدمات المقدَّمة بها
أوضحت وزارة السياحة أمس الاثنين أن أسعار مرافق الإيواء كغيرها من أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تخضع للعرض والطلب المبنيَّيْن على وضع السوق.
وأشارت الوزارة إلى عدم صحة وجود توجُّه لتحديد أسعار الخدمات المقدَّمة من مرافق الإيواء.