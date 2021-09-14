"السياحة": أسعار مرافق الإيواء تخضع للعرض والطلب المبنيَّيْن على وضع السوق

أكدت أنها تتعامل كغيرها من المنتجات.. ولا صحة لتحديد أسعار الخدمات المقدَّمة بها

أوضحت وزارة السياحة أمس الاثنين أن أسعار مرافق الإيواء كغيرها من أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تخضع للعرض والطلب المبنيَّيْن على وضع السوق.

وأشارت الوزارة إلى عدم صحة وجود توجُّه لتحديد أسعار الخدمات المقدَّمة من مرافق الإيواء.

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14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 12:50 AM

أكدت أنها تتعامل كغيرها من المنتجات.. ولا صحة لتحديد أسعار الخدمات المقدَّمة بها

"السياحة": أسعار مرافق الإيواء تخضع للعرض والطلب المبنيَّيْن على وضع السوق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أوضحت وزارة السياحة أمس الاثنين أن أسعار مرافق الإيواء كغيرها من أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تخضع للعرض والطلب المبنيَّيْن على وضع السوق.

وأشارت الوزارة إلى عدم صحة وجود توجُّه لتحديد أسعار الخدمات المقدَّمة من مرافق الإيواء.

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