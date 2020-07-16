المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة

قالت: وفق وجهة السائق المحددة وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية

دعت إدارة المرور قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.

وأضافت: الْزم المسار الأيمن قِبَل الالتفاف لليمين، والمسار الأوسط للمضيّ للأمام، والمسار الأيسر للالتفاف لليسار.

الإدارة العامة للمرور

18

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 08:51 AM

قالت: وفق وجهة السائق المحددة وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية

المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت إدارة المرور قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.

وأضافت: الْزم المسار الأيمن قِبَل الالتفاف لليمين، والمسار الأوسط للمضيّ للأمام، والمسار الأيسر للالتفاف لليسار.

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الإدارة العامة للمرور

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