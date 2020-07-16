المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة

دعت إدارة المرور قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.
وأضافت: الْزم المسار الأيمن قِبَل الالتفاف لليمين، والمسار الأوسط للمضيّ للأمام، والمسار الأيسر للالتفاف لليسار.الإدارة العامة للمرور
قالت: وفق وجهة السائق المحددة وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية
دعت إدارة المرور قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.
وقالت عبر حسابها في تويتر: لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.
وأضافت: الْزم المسار الأيمن قِبَل الالتفاف لليمين، والمسار الأوسط للمضيّ للأمام، والمسار الأيسر للالتفاف لليسار.