"النمر": في ظروف انتشار فيروس كورونا "السلام بالنظر" وليس بالمصافحة مؤقتًا

تفاديًا لنقل العدوى بين الناس خاصة في التجمعات العامة

أكد خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر تغريدة توعوية، ضرورة توقُّف المصافحة باليد مؤقتًا تفاديًا لنقل العدوى بين الناس.

وقال "النمر": "في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم لعل من المناسب أن يكون السلام بالنظر وليس بالمصافحة (مؤقتًا) تفاديًا لنقل العدوى بين الناس، خاصة في التجمعات العامة، كالمدارس والمولات والإدارات الحكومية والمناسبات الاجتماعية".