"العواد" يستقبل سفير سويسرا ويبرز جهود المملكة الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة

الجانبان بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في مكتبه اليوم، سفير سويسرا لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد؛ جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بما تشهده من تطورات وخطوات رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية.