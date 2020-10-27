"أمير تبوك" يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، بحضور المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 10:00 PM

"أمير تبوك" يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، بحضور المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.

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