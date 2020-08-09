العراق.. زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين

دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية

ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر يقوة 5.1 درجات اليوم مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان: أن مركز الزلزال يبعد 23 كم جنوب شرقي قضاء خانقين التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، مبيناً أن سكان المدينة شعروا بالزلزال بقوة، بينما شعر سكان العاصمة العراقية به بشكل خفيف.