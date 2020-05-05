"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى 9 مساء

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد على "الخرمة ورنية وتربة والمويه" ابتداءً من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00 يوم الثلاثاء 12/ 9/ 1441هـ.

‏‎ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وحثّت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع على الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار.

وأوصت بالبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، فضلاً عن مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.