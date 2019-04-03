6 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

شملت عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الحدود الشمالية ونجران والباحة وعسير وجازان والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل رفحاء وعرعر وحزم الجلاميد والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة نجران استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة مع فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بدر الجنوب ونجران وشرورة وحبونا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ03.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

ونبّهت هيئة الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من الرؤية الأفقية، وتشمل بلجرشي والباحة والمخواة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 من ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل العقيق والباحة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من الرؤية الأفقية، وتشمل خميس مشيط والسودة والنماص ومحايل وبيشة وتثليث وظهران الجنوب والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 من ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

كما نبهت الهيئة منطقة جازان بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل فيفا والخوبة والعارضة والدائر والريث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 من ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت منطقة الرياض أيضًا بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدوادمي وعفيف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الرياض ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من الرؤية الأفقية، وتشمل الخرج والرياض ورماح والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل حرض والأحساء والدمام والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية ذكرت الأرصاد أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الجبيل والدمام والظهران والخبر والأحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.