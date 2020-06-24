أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" بـ 42.71 دولار أمريكي

استقر خام غرب تكساس للعقود الآجلة عند 40.26 دولار

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.

واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

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24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 10:32 AM

استقر خام غرب تكساس للعقود الآجلة عند 40.26 دولار

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" بـ 42.71 دولار أمريكي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.20 دولار أمريكي، ما نسبته 2.89 في المئة، ليبلغ 42.71 دولار أمريكي.

واستقر سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة عند 40.26 دولار أمريكي.

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