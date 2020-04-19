التزام تام.. هكذا بدت شوارع الرياض في ظل منع التجول

جميع الجهات الأمنية في كافة الطرقات والميادين لتطبيق القرار

تصوير محمد هلال: أظهرت صور رصدتها "سبق" من الشوارع والطرق الرئيسية بمنطقة الرياض، خلوها من المارة بعد تطبيق سريان منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وباشرت جميع الجهات الأمنية، ممثلة بدوريات الأمن والشرطة والمرور وأفرع الأمن العام إضافة للحرس الوطني، في كافة الطرقات والميادين تطبيقاً للقرار الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلت الشوارع من المركبات في أحياء الرياض، والتي بدورها خلت تماماً من حركة المشاة مع تكثيف الوجود الأمني، ما يثبت إحساساً عالياً بالمسؤولية لدى جميع سكانها والذي يتجلى من خلال التزام الجميع التام بمنع التجول الذي فرضته الحكومة الرشيدة لمصلحتنا الصحية جميعاً.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.