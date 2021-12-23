ساعتان باقيتان على انتهاء "مهلة التحالف" للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء

تتبقى ساعتان على انقضاء المهلة التي حددها تحالف دعم الشرعية في اليمن لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء، والانصياع لأحكام القانون الدولي الإنساني.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال إنه "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء، ونعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة، وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية"، محدداً مهلة تبدأ من الساعة (2000 محلي) بتوقيت صنعاء، مؤكداً أنه سيسقط الحماية عن الملعب في حال عدم انصياع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني.