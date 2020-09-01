وزير الرياضة يعلن عن إنشاء أول نادٍ للرياضات البحرية.. ومقره جازان

أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أنه بدأ العمل على إنشاء أول نادٍ

نادٍ للرياضات البحرية وسيكون مقره جازان.

وبين " الفيصل " أنه سيتم تنظيم ماراثون في المنطقة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بالتنسيق مع إمارة المنطقة واتحاد الرياضات البحرية.

مشيراً إلى أنه ستقام برامج وفعاليات رياضية منوعة، بهدف نشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء " الفيصل " بشباب وفتيات المنطقة، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

واستمع وزير الرياضة خلال اللقاء لآراء ومقترحات شباب وشابات المنطقة، وأبرز ما يرونه مناسباً لتعزيز مواهبهم، معرباً عن شكره لما تم طرحه وحرصهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم بما يخدم الوطن الغالي.