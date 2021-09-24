بالصور .. مبنى "مالية جازان" و"عقارات الدولة" تتوشح باللون الأخضر

احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة

توشح مبنى فرع وزارة المالية وهيئة عقارات الدولة بمنطقة جازان باللون الأخضر احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.



وعبَّر على أبو طالب، مدير فرع الوزارة بالمنطقة، عن سعادته بهذه المناسبة الغالية، ورافع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة جازان ونائبه، وإلى وزير المالية، داعيًا المولى أن يديم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.