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قال: 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية

متحدث "الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المنحنى الوبائي في #المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير.

وكشف "العبدالعالي" خلال المؤتمر الدوري حول تطورات كورونا في المملكة أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.



وقال: جرعات اللقاح تتجاوز حاجز الـ12 مليوناً و800 ألف جرعة معطاة.