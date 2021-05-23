متحدث "الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المنحنى الوبائي في #المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير.
وكشف "العبدالعالي" خلال المؤتمر الدوري حول تطورات كورونا في المملكة أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.
وقال: جرعات اللقاح تتجاوز حاجز الـ12 مليوناً و800 ألف جرعة معطاة.
قال: 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المنحنى الوبائي في #المملكة يشهد ثباتاً يبشر بالخير.
وكشف "العبدالعالي" خلال المؤتمر الدوري حول تطورات كورونا في المملكة أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.
وقال: جرعات اللقاح تتجاوز حاجز الـ12 مليوناً و800 ألف جرعة معطاة.