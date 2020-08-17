السنغال: تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد ارتفع إلى 12162 حالة مؤكدة؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 253 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.فيروس كورونا الجديد
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد ارتفع إلى 12162 حالة مؤكدة؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 253 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.