مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8334.65 نقطة

بتداولات تجاوزت 15 مليار ريال لأكثر من 672 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 41.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8334.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 672 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 572 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، أمانة للتأمين، الأهلية، العالمية، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، الباحة، لازوردي، العمران، والجوف فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.44%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، كيان السعودية، كيمانول، بترو رابغ، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تهامة، دار الأركان، الأسماك، كيان السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 740.37 نقطة ليقفل عند مستوى 13569.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1429 صفقة.