"الصحة": تسجيل 119 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545624 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534639 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8598 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2387 والحالات الحرجة 589 حالة.

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08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 119 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545624 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534639 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8598 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2387 والحالات الحرجة 589 حالة.

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