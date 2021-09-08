"الصحة": تسجيل 119 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545624 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 188 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534639 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8598 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2387 والحالات الحرجة 589 حالة.