عيون "حرس الحدود" الساهرة تضبط نصف طن حشيش و44 متورطاً في 30 يوماً

على حدود المملكة البرية والبحرية.. التجاوزات مرصودة وإحالة المتهمين للمختصين

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، أن متابعة رجال حرس الحدود المستمرة لمحاولات الشبكات الإجرامية لتهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية؛ أسفرت -بتوفيق الله- خلال شهر صفر من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٦٠١) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح: "كما جرى القبض على المتورطين في محاولات التهريب وعددهم (٤٤) شخصاً، بينهم (١٦) من الجنسية اليمنية، و(١٣) من الجنسية الإثيوبية، و(١٣) سعودياً، بالإضافة لشخص واحد من الجنسية الأفغانية وآخر من الجنسية الصومالية؛ وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة"؛ مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة.

وأكد "الحربي" استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية وحزم؛ لحماية حدود الوطن والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.