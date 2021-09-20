مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 296929 إصابة، من ضمنها 250304 حالات تم شفاؤها، و16970 حالة وفاة.

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20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 08:35 AM

خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 296929 إصابة، من ضمنها 250304 حالات تم شفاؤها، و16970 حالة وفاة.

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