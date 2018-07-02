باحث سعودي يستعرض رؤية المملكة 2030 وتحولها الرقمي في جامعة هارفارد

في إطار مبادرته التي تأتي في ختام مشاركته ببرنامج تطوير القيادات التنفيذية

نفذ الخبير والباحث السعودي في الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة الدكتور عيسى السميري، مبادرة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، تمثلت في عرض مرئي عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الرقمي والأمن السيبراني بالمملكة خلال التحاقه ببرنامج تطوير القيادات التنفيذية في جامعة هارفارد رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكذلك جهود المملكة في التحول الرقمي والأمن السيبراني. ويضم هذا البرنامج ١٦٩ مشاركًا ما بين رؤساء تنفيذيين ورجال أعمال من ٤٦ دولة حول العالم.

وأكد الدكتور السميري أن هذه المبادرة تأتي في ختام مشاركته في برنامج تطوير القيادات التنفيذية في جامعة هارفارد، مبينًا أنه قدم عرضًا توضيحيًا عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ و البرامج الداعمة لها، كما تضمن العرض خطة المملكة في التحول الرقمي وجهودها في مجال الأمن السيبراني وما تقوم به الهيئة السعودية الوطنية للأمن السيبراني وكذلك الاتحاد السعودي للأمن السيبراني من خطط وبرامج لتعزيز أمن المملكة السيبراني.

وشدد "السميري" على أن كل جوانب العرض التي قدمها تم فيها استعراض الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنفيذ الرؤية، والجهود العظيمة التي يقدمها مهندس الرؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتحقيق مستهدفات الرؤية وفق خططها الموضوعة.



