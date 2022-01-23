"شفت صديقاتي ومعلماتي".. شاهد: عبارات الثناء تزاحم شفاه طفلة ابتهاجاً بالدراسة

عامان لم ترَ زميلاتها ولا معلماتها في ساحات بيتها الثاني.. وانتهى اليوم الأول

تزاحمت كلمات الشكر على شفاه طالبة في المرحلة الابتدائية بعد نهاية اليوم الأول، وعبّرت عن فرحتها وشكرها للعودة حضورياً إثر غياب عامين دون مشاهدة زميلاتها ومعلماتها في ساحات بيتها الثاني.

وقالت الطالبة بعفوية: "شفت صديقاتي وشفت معلماتي، وشكراً لهن على صبرهن علينا أيام المنصة.. شكراً بابا سلمان.. شكراً محمد بن سلمان.. شكراً بابا حمد لأنك فتحت أبواب المدرسة".