أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي

تفقّد أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل، اليوم، بحضور نائبه الأمير #بدر_بن_سلطان، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة #المشاعر_المقدّسة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
ودشّن الفيصل مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي الذي يقع في مدخل مدينة مكة المكرّمة من الجهة الغربية.
بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة
تفقّد أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل، اليوم، بحضور نائبه الأمير #بدر_بن_سلطان، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة #المشاعر_المقدّسة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
ودشّن الفيصل مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي الذي يقع في مدخل مدينة مكة المكرّمة من الجهة الغربية.