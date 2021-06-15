"الصحة": تسجيل 1269 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، تسجيل 1269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 468175 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1014 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 450255 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7606 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10314 والحالات الحرجة 1569 حالة.