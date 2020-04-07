777 حالة جديدة.. "كورونا" يقفز بعدد مصابيه في هولندا إلى 19.580

حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2.101

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 777 إلى 19580 حالة، مع استمرار تباطؤ معدل الزيادة.



وأوضح المعهد الهولندي للصحة في تحديثه اليومي، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس زاد 243 حالة إلى 2101؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأضاف أن عدد الوفيات المسجل اليوم يشمل مرضى توفوا في مطلع الأسبوع وسجلوا لاحقًا.