"رويترز": مصابو "كورونا" في إفريقيا تخطوا 750 ألفاً

حصيلة الوفيات بلغت 15.721

ذكر إحصاء جمعته "رويترز" للبيانات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوز 750 ألفاً.

وبين الإحصاء أن عدد الإصابات في القارة يبلغ 751.151 حالة إلى جانب 15.721 وفاة و407.461 مصاباً تماثلوا للشفاء.

وكان عدد الحالات قد تخطى حاجز 500 ألف حالة في الثامن من يوليو (تموز).

فيروس كورونا الجديد

1

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 08:10 PM

حصيلة الوفيات بلغت 15.721

"رويترز": مصابو "كورونا" في إفريقيا تخطوا 750 ألفاً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 204

ذكر إحصاء جمعته "رويترز" للبيانات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوز 750 ألفاً.

وبين الإحصاء أن عدد الإصابات في القارة يبلغ 751.151 حالة إلى جانب 15.721 وفاة و407.461 مصاباً تماثلوا للشفاء.

وكان عدد الحالات قد تخطى حاجز 500 ألف حالة في الثامن من يوليو (تموز).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020