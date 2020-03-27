"الصحة" تعلن تسجيل 92 إصابة جديدة بـ "فيروس كورونا".. وحالات التعافي ترتفع إلى 35

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبد العالي؛ خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة 1104 حالات حتى الآن.

كما كشف المتحدث عن تعافي حالتين جديدتين؛ ليصل الإجمالي إلى 35 حالة تعافٍ.. وأكّد عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ولله الحمد.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 03:38 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 92 إصابة جديدة بـ "فيروس كورونا".. وحالات التعافي ترتفع إلى 35

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبد العالي؛ خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة 1104 حالات حتى الآن.

كما كشف المتحدث عن تعافي حالتين جديدتين؛ ليصل الإجمالي إلى 35 حالة تعافٍ.. وأكّد عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ولله الحمد.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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