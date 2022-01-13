تقارير بريطانية .. "نيوكاسل" يختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي

ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .

وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .

ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .

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13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 11:07 PM

تقارير بريطانية .. "نيوكاسل" يختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي

خالد علي

الرياض

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ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .

وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .

ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .

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