تقارير بريطانية .. "نيوكاسل" يختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي

ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .
وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .
ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .
نادي نيوكاسل الإنجليزي نادي نيوكاسل الدوري الإنجليزي نيوكاسل
ذكرت تقارير بريطانية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اختار السعودية مقراً لمعسكره التدريبي القادم .
وأشارت التقارير إلى أن الفريق سيتوجه إلى المملكة خلال الشهر الجاري بعد انتهاء مباراته مع فريق ليدز يوم 22 يناير ( الجاري) .
ولم يعلق أي من مسؤولي النادي عن المعسكر في السعودية، حيث أشارت التقارير وفقاً لمصادرها أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين .