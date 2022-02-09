مدرب الأخضر "رينارد" يحضر مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي

لمتابعة لاعبي المنتخب عن قرب

حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه "محمد أمين وسفيان خياري" مباراة الهلال السعودي ونظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .


ودون " رينارد " ملاحظاته خلال سير المباراة، قبل خوض بقية مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

أبو ظبي الأخضر المنتخب السعودي رينارد الهلال تشيلسي

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09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 10:25 PM

لمتابعة لاعبي المنتخب عن قرب

مدرب الأخضر "رينارد" يحضر مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه "محمد أمين وسفيان خياري" مباراة الهلال السعودي ونظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .


ودون " رينارد " ملاحظاته خلال سير المباراة، قبل خوض بقية مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

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أبو ظبي الأخضر المنتخب السعودي رينارد الهلال تشيلسي

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