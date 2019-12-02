"الزعاق": اليوم نهاية الوسم وغداً المربعانية .. 3 أنواء وثالثها "مبكية"

قال: كل نجم 13 يوماً والأول معتدل ويبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم آخر الوسم وغداً الثلاثاء أول المربعانية، وهي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يوماً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "النجم الأول معتدل الأجواء، وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية".

وتابع: "النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الشتوي، والنجم الثالث بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)".