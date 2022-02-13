شاهد.. أمير الشرقية يدشن "ليالي ترميم" ويشهد توقيع 10 اتفاقيات وتكريم

فعالية تتكون من 4 مناطق وتضم أركانًا ومعرضين ومبادرات للمتطوعين

دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية ترميم، اليوم، فعالية "ليالي ترميم" التي تنظمها جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بديوان الإمارة.

وأشاد الأمير بما تقدمه جمعية ترميم من مشاريع لإعادة تأهيل وترميم منازل الأسر الأشد حاجة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والشركات المتخصصة والمنفذة لمشاريع الترميم لتوفير بيئة سكنية آمنة للأسر المستفيدة.

وبارك توقيع عشر اتفاقيات بين الجمعية وعدد من الشركات، كما تم تكريم الداعمين لمشاريع الجمعية وبرامجها ورعاة فعالية ليالي ترميم.

يذكر أن فعالية "ليالي ترميم" تتكون من أربع مناطق رئيسية ، المنطقة الأولى هي ديوانية ترميم وأركان رعاة الفعالية وداعميها، والمنطقة الثانية هي معرض ترميم الداخلي الذي يوضح أثر مشاريع ترميم وقصصًا ملهمة لأسر تغيرت حياتها بعد ترميم منازلها.

والمنطقة الثالثة هي مركز سمايا للتطوع الإسكاني، وفيه عرض لأبرز مبادرات المتطوعين المتميزة وعرض لمنجزات التطوع في الأعوام السابقة ومركز لتدريب وتأهيل المتطوعين، بالإضافة إلى المنطقة الرابعة، وفيها معرض للشركاء يسلط الضوء على مشاركتهم في مشاريع ترميم منازل الأسر الأشد حاجة والأثر النوعي العائد من هذه الشراكات.