"الصحة": تسجيل 28 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 38 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549618 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538740 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8829 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 48 حالة.