شرطة جازان: القوة الخاصة لأمن الطرق بالدائر تضبط 360 كلجم "قات مخدر"

كانت داخل مركبة مواطن وبرفقته آخر وتمت إحالتهما للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدائر، من ضبط "360" كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، داخل مركبة مواطن ويرافقه آخر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 07:41 PM

كانت داخل مركبة مواطن وبرفقته آخر وتمت إحالتهما للنيابة العامة

شرطة جازان: القوة الخاصة لأمن الطرق بالدائر تضبط 360 كلجم "قات مخدر"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدائر، من ضبط "360" كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، داخل مركبة مواطن ويرافقه آخر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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