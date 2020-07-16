لعدم توفيق أوضاعها القانونية.. "محكمة التمييز" تقرِّر حل جماعة الإخوان بالأردن

في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة

أصدرت محكمة التمييز في الأردن قرارًا حاسمًا في القضية التمييزية رقم 2013/ 2020 الأربعاء، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكمًا، وفاقدة شخصيتها القانونية والاعتبارية؛ وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية، حسب "العربية".

وتفصيلاً، جاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين، لطلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويُعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، الذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في 2015 ليست خلفًا قانونيًّا لجماعة الإخوان المسلمين.

يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين (فرع الأردن) تأسست عام 1945 بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.