متحدث "الصحة": أمامنا مساران.. معدل العدوى قد يرتفع وبإمكاننا العودة للانخفاض بأيدينا

قال: 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة والشرقية والمدينة وجدة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، كاشفاً أن 90% من الحالات الحرجة المصابة بكورونا مسجلة في #الرياض و#مكة_المكرمة و#الشرقية و#المدينة_المنورة ومحافظة #جدة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا: الازدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال: معدل نمو العدوى ينخفض، حتى نزل تحت مستوى 1 ولله الحمد، ولكن هناك ارتداد للمنحنى وارتفاع في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية.

وأضاف متحدث "الصحة": أمامنا مساران، قد يرتفع معدل نمو العدوى، إذا واصل المجتمع عدم التقيد والالتزام، وبإمكاننا العودة للانخفاض بأيدينا.