المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .

المكسيك فيروس كورونا الجديد

0

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 02:43 PM

خلال الـ24 ساعة الماضية

المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 111

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المكسيك فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020