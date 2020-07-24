المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .