"همتكم معنا".. "التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق

جاء تثمينًا لمخرجات المركز وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة

توّجت الهيئة العامة للترفيه اليوم، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني ٨٩، بعد فوزه في مسابقة "همتكم معنا"، التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع اليوم الوطني 89.

وسلّم الجائزة الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه؛ وذلك في الحفل الختامي لموسم اليوم الوطني 89، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في مدينة الرياض.

وقد تم اختيار تطبيق المركز؛ للفوز من بين عديد من التطبيقات التي قدمتها جهات حكومية وخاصة أخرى.

ويُعَد هذا التتويج تثمينًا لمخرجات المركز، وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة في شتى مجالات الإعلام.

ومما يُذكر أن مركز التواصل الحكومي، كان قد فاز بعدة جوائز منذ إنشائه قبل حوالى سنتين؛ منها: جائزة الشارقة عن أفضل حملة اتصال حكومي، وجائزة أفضل حملة إبداعية لحج 1439هـ من معهد أبحاث الحج والعمرة، وجائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في مسار أفضل فيلم قصير.