متحدث صحة الطائف: أول محجر صحي لم يُغلق وما تم إجراء روتيني لتعقيمه

ضمن خطوات تجهيز استقبال حالات أخرى حال تسجيلها

أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن ما يتداول من مقاطع داخل أحد المحاجر هو إجراء روتيني يتبع للتعقيم بعد مغادرة النزلاء والتجهيز لاستقبال حالات أخرى.

وقال: "إننا نتابع كل ما يتداول في حينه ويتخذ الإجراء النظامي بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونجدها فرصة للتأكيد بالتقيد التام بالتعليمات الوقائية التي تحد من الاختلاط وتحقق التباعد، فالجميع مسؤول".

وأضاف: "ولله الحمد فإن النسبة الأكبر تعي ذلك، وأيضًا تعلم بالمتغيرات اليومية ولا تنساق خلف ما يُشاع أو يُقال، وهناك قنوات الصحة الرسمية تسارع لتقديم كل المستجدات بشكلٍ يومي"، متمنيًا للجميع السلامة.

يُشار إلى أن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت ما مفاده خروج جميع الحالات من أول محجر صحي وإغلاقه، وعليه أوضحت صحة الطائف حقيقة ما تم بذلك المحجر.