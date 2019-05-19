التعاون يعلن رحيل مدربه بيدرو .. وأنباء عن اقترابه من العين

أعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحيل مدربه بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق للحصول على لقب كأس الملك أخيرًا.

ودشن حساب النادي وسمًا في تويتر تحت عنوان (شكرًا بيدرو ايمانويل) تفاعلت من خلاله الجماهير التعاونية وقدمت شكرها للمدرب على ما قدمه مع الفريق؛ وكان ايمانويل قد حصد جائزة أفضل مدرب مساء أمس في حفل توزيع جوائز أفضلية الموسم.

وتشير الأنباء إلى رحيل المدرب لتدريب نادي العين الإماراتي مطلع الموسم المقبل.

