انخفاض تسجيل حالات الإصابة بكورونا في جدة

زيادة معدلات التعافي.. وسط تفاؤل المواطنين

شهدت محافظة جدة انخفاضًا في معدل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تزايد حالات التعافي في المحافظة.

يأتي ذلك وسط تفاؤل الأهالي والمواطنين باستمرار انخفاض تسجيل الحالات كثمرة للوعي الجماعي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة .

وقد سجلت جدة اليوم 120 حالة إصابة بفيروس كورونا من عدد الحالات بالمملكة بعد أن كانت الحالات تتجاوز 200 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت جدة 136 حالة تعافٍ خلال اليوم وأمس، مع توقعات باستمرار حالات التعافي.