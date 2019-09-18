#حساب_المواطن: صرفنا 53 مليار ريال للمستفيدين

منذ انطلاقته حتى سبتمبر الجاري و381 مليوناً تعويضات

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني؛ عن أن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال؛ منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج، أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد؛ مشكلين ما نسبته 60 %، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40 %؛ لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93 % أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 %، بينما بلغت نسبة المستقلات 52 % متجاوزا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكّل المستقلون في دفعة شهر سبتمبر 48 % البالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، موضحاً أن 83 % من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.