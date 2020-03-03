"الشؤون الإسلامية" تعلّق استخدام نظام البصمة بسبب "كورونا"

سيكون بالبيانات الورقية للحضور والانصراف ابتداءً من الأحد

علّقت وزارة الشؤون الإسلامية استخدام نظام البصمة الإلكترونية، وذلك ابتداءً من الأحد 13/ 7، ضمن الاحتياطات التي تتخذها الجهات الحكومية من "كورونا" المستجد.

وكشفت مصادر خاصة لـ"سبق" عن تعميم صدر أن توجيهًا من الوزير جاء في إطار الجهود المبذولة التي تهدف إلى أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار "كورونا" المستجد، اتخذ الوزير قرارًا يعلّق استخدام بصمة اليد مؤقتاً لإثبات الحضور والانصراف، ويكون إثبات الحضور والانصراف بالبيانات الورقية السابقة، وتسليمها للموارد البشرية ابتداءً من الأحد 13/ 7/ 1441.

يذكر أن "مياه التحلية" قد اتخذت ذات القرار، ونشرت "سبق" تفاصيله في وقت سابق من اليوم.