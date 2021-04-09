القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في نجران

تم تسليمهما للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات

صرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران، عامر آل خريم، بأن الجهة المختصة بقطاع شروره تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة.

وأشار إلى أنه جرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.

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09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 07:28 PM

تم تسليمهما للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات

القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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صرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران، عامر آل خريم، بأن الجهة المختصة بقطاع شروره تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة.

وأشار إلى أنه جرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.

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