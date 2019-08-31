العاملون بأندية الأحياء يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 5 أشهر

شكا عدد من المعلمين والمعلمات العاملين في أندية الحي بالكثير من مناطق المملكة من تأخر مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ خمسة أشهر، مطالبين الشركة المشغلة بصرفها نظير جهودهم لتحقيق أهداف مشروع الأندية.

وقال معلم من العاملين في أحد أندية الأحياء بمحافظة بيشة، إنه وعدد كبير من زملائهم بكافة مناطق المملكة لم يتسلموا مستحقاتهم للخمسة شهور.

وأشار إلى أن تأخير الرواتب شمل مديري الأندية والعاملين بها من مشرفين وعمال بشكل مستمر؛ مشددين على أن الانتظام في تسليمهم مستحقاتهم وفق الميزانيات المقدرة للأندية بصورة مستمرة يُعَدّ دافعاً لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المشروع بممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية للطلاب وأفراد المجتمع.

وشدد على أن تأخر الميزانيات والرواتب سيؤثر سلباً على العاملين والإدارة في تلك الأندية في القيام بعملها، كما يؤثر على إبقاء تلك المرافق لتكون أكثر شمولاً واستعداداً لتلبية رغبات المستهدفين كافة، وميولهم وفق التطلعات والآمال في احتواء أبنائنا وشبابنا من الجنسين.