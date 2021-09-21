حالة أمطار على نجران.. والأرصاد: تتواصل حتى 9 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل ثلاث محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.