"الصحة العالمية": نوصي بعدم اشتراط إثبات التطعيم للسفر الدولي

مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا هذه الفترة

أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم، بألا يكون إثبات التطعيم شرطًا للسفر الدولي؛ مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا.

وأشار الخبراء المستقلون في بيان، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كورونا يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم". وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

منظمة الصحة العالمية

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19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 08:03 PM

مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا هذه الفترة

"الصحة العالمية": نوصي بعدم اشتراط إثبات التطعيم للسفر الدولي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم، بألا يكون إثبات التطعيم شرطًا للسفر الدولي؛ مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلًا متناميًا.

وأشار الخبراء المستقلون في بيان، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كورونا يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم". وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

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منظمة الصحة العالمية

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