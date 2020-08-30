مصادر "سبق" تنفي ما تم تداوله عن فتح المسجد الحرام الخميس المقبل

أكدت وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات

نفت مصادر مطلعة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح المسجد الحرام الخميس المقبل. وأكدت المصادر أن الجهات الرسمية لم تصدر توجيهات بفتح المسجد الحرام حتى الوقت الحالي.

وأكد مصدر مطلع أن الرئاسة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

وأوضح المصدر أن تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي يأتي بالتعاون من رئاسة شؤون الحرمين، ومع الجهات الأمنية والصحية. والرئاسة حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة قاصدي الحرم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد المصدر وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات.