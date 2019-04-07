غدًا.. افتتاح فعاليات ندوة "تعزيز الهوية والقيم" بـ"آداب القريات"

"العنزي" لـ"سبق": تحمل أهمية وطنية وأدبية ورافدًا مهمًّا للمجتمع

تقيم، صباح غد الاثنين، كلية العلوم والآداب بالقريات بحامعة الجوف، حفل افتتاح وفعاليات ندوة "تعزيز الهوية والقيم الوطنية في الأدب السعودي المعاصر" والتي تستضيفها الكلية ضمن برامجها في خدمة المجتمع وبرعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري.

وأعلنت الكلية المقرات المخصصة للرجال والنساء لحضور الفعاليات؛ حيث حددت للرجال قاعة شهداء الواجب بمجمع الطالبات، وللنساء البهو الرئيسي بمجمع الطالبات بالقريات.

وقال عميد كلية العلوم والآداب بالقريات الدكتور مشعل محمد العنزي لـ"سبق": "إن إقامة مثل هذه الندوة التي تقدّمها جامعة الجوف بكلية الآداب بالقريات وضمن برامج خدمة المجتمع، يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ حيث تحمل أهمية وطنية وأدبية ورافدًا مهمًّا للمجتمع، ونأمل أن تحقق الأهداف المرجوه؛ لا سيما وأنها تأتي بمشاركة أساتذة ونقاد ومختصين على مستوى جامعات المملكة وأعضاء بمجلس الشورى، ونرحّب بالجميع لحضور هذه الندوة والاستفادة منها".