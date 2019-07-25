خلل في الهاتف المجاني لـ#مؤسسة_التقاعد وهذا هو البديل

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني.
وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي:
قالت في تغريدة لها عبر "تويتر": خارج عن إرادة المؤسسة
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني.
وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي:
(link:( https://bit.ly/2ybOEjTbit.ly/2ybOEjT