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قالت في تغريدة لها عبر "تويتر": خارج عن إرادة المؤسسة

خلل في الهاتف المجاني لـ#مؤسسة_التقاعد وهذا هو البديل

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني.

وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي:

(link:( https://bit.ly/2ybOEjTbit.ly/2ybOEjT