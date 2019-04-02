شكاوى طالبات "أدبي المندق" تعود.. وتساؤلات حول زيارة اللويحق وتوجيه الأمير

بعد تساقط جزء من السقف المعلق في إحدى القاعات الدراسية

عادت من جديد شكوى طالبات كلية المندق من تهالك المبنى الذي يحتضن طالبات الأقسام الأدبية، وذلك بعد هدوء استمر قرابة 6 أشهر عقب زيارة وكيل إمارة الباحة عقاب اللويحق بتوجيه أمير الباحة في حينه، التي تلت وسم #طالبات_كلية_المندق_في_خطر، وما تناولته وسائل الإعلام في حينه.

وتفصيلاً، عادت الشكاوى مجددًا بعد تساقط جزء من السقف المعلق لإحدى القاعات الدراسية يوم أمس الاثنين، الذي نبش مجددًا معاناة طالبات المندق من المبنى الذي بيَّنَّ تهالكه، وإهمال وسائل السلامة، وتكرار التماس الكهربائي به.

وقال متحدث جامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، لـ"سبق": ما حدث عبارة عن هبوط بسقف الجبس المعلق بإحدى القاعات الدراسية في الأقسام الأدبية بشطر الطالبات التابعة لكلية العلوم والآداب بمحافظة المندق. وقد باشرت إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة معالجة ذلك الهبوط.

ووقف وكيل إمارة الباحة، الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، على المبنى قبل قرابة 6 أشهر، ثم غرد من حسابه بـ"تويتر" في الحادي عشر من شهر صفر بقوله: "إنفاذًا لأمر سمو سيدي أمير المنطقة بالوقوف هذا اليوم على مبنى كلية البنات بالمندق، وتقديم تقرير دقيق عما طُرح من الطالبات حيال المبنى، فقد تم وقوفي هذا اليوم السبت برفقة زميلي الدكتور عبدالله مخايش وكيل الجامعة، وزميلي عميد الكلية. وسيُقدَّم التقرير لسمو سيدي الأمير للتوجيه بما يراه".

وتلاها في النهار الذي يليه تغريدة من حساب إمارة الباحة، قالت فيها: "‏سمو أمير منطقة الباحة بعد اطلاعه على التقرير المقدَّم من وكيل الإمارة عن مبنى كلية البنات بالمندق يشكر جامعة الباحة على الإجراءات كافة التي اتخذتها خلال الأسبوعين الماضيين بخصوص المبنى، ويوجه الجامعة بإنهاء موضوع المبنى خلال شهر من تاريخه".

وتساءل العديد من متناقلي صور هبوط السقف عن سبب تأخير تنفيذ أمر الأمير حسام بن سعود بإنهاء موضوع المبنى لـ 164 يومًا بدلاً من 30 يومًا كما وجه أمير المنطقة؟!