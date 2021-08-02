"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

أشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي مصرة على سلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن، مشيرًا إلى أن الميليشيات تهدد الملاحة البحرية واستقرار أمن المنطقة.

وتفصيلاً، جاءت تصريحات هادي خلال اجتماع استثنائي ضم نائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية، حسب العربية نت.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تمعن في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي.

وأشار إلى مواصلة ميليشيا الحوثي "لنهجها في تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة".

ولفت إلى أن الميليشيات مستمرة في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، معتبرًا أن تلك الجرائم "تجسد نهج الميليشيات التي لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان والزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربهم".

وأشاد بالانتصارات التي "يحققها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية".